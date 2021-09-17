نتائج الجولة الثانية من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تغلب دبا الحصن على مصفوت بأربعة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم سجلها كل من محمد المربوعي (15 و55)، والبرازيلي ميوراو (2)، ومحمد الصريدي (17)، ليصبح رصيد دبا الحصن ست نقاط في صدارة المجموعة الثالثة يليه نادي حتا بالمركز الثاني برصيد اربع نقاط بعد تعادله مع الرمس بدون اهداف ضمن الجولة نفسها.

وحقق البطائح فوزاً ثمينا على الوافد الجديد فريق ستي بخمسة اهداف نظيفة سجلها كل من البرازيلي رودريغو (25 و31) ومحمد بن غريب (33 و69)، وأحمد جلال (64)، ليصبح رصيده ستة نقاط في صدارة المجموعة الاولى وهو الرصيد نفسه لفريق التعاون الذي فاز بدوره على مسافي بهدف نظيف سجله البرازيلي جيلسون دا، ليحل في المركز الثاني بينما بقي مسافي بلا نقاط.

وتختتم الجولة الثانية عصر غدٍ بإقامة ثلاثة مباريات عند الساعة 17:30، فيلتقي الحمرية مع الجزيرة الحمراء والعربي مع الذيد، وغلف اف سي مع دبا الفجيرة.



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