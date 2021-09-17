مهر غودولفين يحلق بلقب سباق "السوق الحرة دبي" على مضمار نيوبري

المصدر: جوني جبور-دبي

توج المهر "سايلانت سكيب" بشعار "غودولفين"، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، بطلاً لسباق "السوق الحرة دبي" المخصص للخيول المهجنة الاصيلة لفئة "ليستد"، الذي أقيم اليوم، على مضمار "نيوبري" البريطاني العريق، وجرى لمسافة 1400 متر عشبي.

وأضاف "سايلانت سكيب" في "نيوبري" انتصاره الرابع في مسيرته التي تقتصر على خمسة مشاركات، والثالث في الموسم الحالي.

وعرف الفارس أوشين مورفي، كيفية الحفاظ على قدرات "سايلانت سكيب" خلال المراحل الأولى من السباق، قبل إطلاق العنان له في 200 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو انتزاع الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة 24 ثانية و13 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق الطول ونصف الطول عن زميله في "غودولفين" الجواد "دبي" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، الذي حل بقيادة الفارس جميس دويل في المركز الثاني، وليواصل شعار "غودولفين" والمدرب شارلي آبلبي التألق، بحلول "السهيل" بقيادة الفارس وليام بيوك في المركز الثالث.

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