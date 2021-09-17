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    عملية ناجحة للاعب بني ياس المحرمي في ألمانيا

    حسن المحرمي. من المصدر

    المصدر:
    • معاذ كمبال ■ أبوظبي
    التاريخ:

    أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها المدافع الدولي، حسن المحرمي، في ميونيخ الألمانية، بعد الإصابة التي تعرض لها في حصة تدريبية سابقة مع المنتخب، قبل مواجهة لبنان، بداية الشهر الجاري، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

    وقال النادي في بيان صحافي إن المحرمي خضع لعملية جراحية في الركبة اليسرى بوساطة البروفيسور بونتش، وإن التقارير الطبية أكدت نجاح الجراحة، وإن من المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي يحدده الأطباء، تمهيداً لعودته إلى التدريبات بشكل تدريجي.

    المحرمي أجرى عملية في الركبة اليسرى، ويخضع لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي.

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