البرازيلي ليوناردو يتفق مع نادٍ في أبوظبي

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن البرازيلي ليوناردو أكمل اتفاقه مع أحد أندية أبوظبي، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الحالية، إذ سيتم توقيع العقد، خلال الأيام المقبلة، عقب اجتياز الفحص الطبي. وكان لاعب الجزيرة السابق وصل إلى الدولة، في أغسطس الماضي، بعدما تلقى ثلاثة عروض من أندية بدوري أدنوك للمحترفين، ويتعلق الأمر بنادٍ في دبي وناديين في أبوظبي، لكنّه أبدى رغبته في اللعب بأبوظبي، خصوصاً أن أسرته تقيم في العاصمة.

يذكر أن ليوناردو (34 عاماً) فسخ عقده مع ناديه السابق شاندونغ تايشان الصيني، وبات لاعباً حراً، ولعب سابقاً للجزيرة في 2017، وبعده النصر السعودي ثم لعب في الدوري الصيني.

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