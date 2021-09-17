مفاوضات

فتح مسؤولون في شركة كرة القدم في دوري أدنوك، خطاً من الاتصالات مع مدرب الزمالك المصري، الفرنسي باترس كارتيرون، لتولي مقاليد القيادة الفنية خلفاً لمدرب الفريق الحالي الذي لم يعد يحظى بقبول من الإدارة، بسبب سوء نتائج الفريق هذا الموسم.

تجديد

جسّ مسؤولون في نادٍ محترف، نبض المهاجم الأجنبي، بشأن تمديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري، بعدما أصبح اللاعب محط أنظار العديد من الأندية المحلية والخليجية، إذ رحب اللاعب بتلك الخطوة، لكنه اشترط أن يحصل على المقابل المُعروض عليه نفسه من أحد الأندية المحلية.

إعارة

طلب لاعب عائد أخيراً من الإصابة، من مدرب فريقه، أن يسمح له بالانتقال على سبيل الإعارة إلى أحد أندية دبي، إذ يرغب اللاعب في المشاركة بشكل أساسي في المباريات، بينما أكد المدرب أنه سيحصل على فرصة المشاركة في الوقت المناسب.

دولي

اقترب أحد أندية الدوري من التعاقد مع لاعب دولي، على سبيل الإعارة من فريق منافس، خصوصاً أن اللاعب لم يشارك مع فريقه في أي مباراة رسمية منذ بداية الموسم.

حزن

قال لاعب مواطن إنه تعرّض للإحباط الكبير بسبب انسحاب فريقه (رأس الخيمة) من بطولة الهواة، حيث كان ينتظر هذه الفرصة منذ ثلاث سنوات، منوهاً بأن اكتمال تسجيل الفرق للاعبين جعله من دون نادٍ في الموسم الحالي.

انتقاد

تلقّى مدرب يعمل في دوري الأولى إنذاراً من إدارة النادي، بعد ظهور فريقه بشكل متواضع في تمهيدي الكأس، كون الفريق يعتبر من الأندية المرشحة في البطولة.

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