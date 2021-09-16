قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا اليوم

المصدر: كوالالمبور ■ أ.ف.ب

تقام، اليوم (الساعة 10 صباحاً بتوقيت الإمارات)، قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأسدل الستار على منافسات دور الـ16 للبطولة، أول من أمس، حيث حجزت ثمانية أندية مقاعدها في دور ربع النهائي.

وتقام مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا في السعودية، على أن تجري منافسات منطقة شرق آسيا في كوريا الجنوبية، وتقام المباراة النهائية في السعودية يوم 23 نوفمبر المقبل.

ويجري سحب القرعة بشكل مفتوح، حيث سيتم توزيع الأندية على وعاءين، يتضمن الأول أندية غرب آسيا، ويضم الثاني أندية الشرق. وتأهل إلى دور الثمانية لمنطقة غرب آسيا أندية: الهلال السعودي بطل 2019، وممثل الكرة الإماراتية الوحدة، والنصر السعودي، وبيرسيبوليس الإيراني، وصيف البطل لعامي 2018 و2020.

وتأهل الهلال لهذا الدور بعد فوزه على الاستقلال الإيراني 2/‏‏ صفر، كما فاز الوحدة على مواطنه الشارقة بركلات الجزاء الترجيحية، كما فاز النصر على تراكتور الإيراني 1/‏‏ صفر، وبيرسيبوليس على الاستقلال الطاجيكي 1/‏‏ صفر.

وفي منطقة الشرق تأهلت ثلاثة فرق من كوريا الجنوبية لدور الثمانية، وهي أولسان هيونداي حامل اللقب وجيونبوك هيونداي موتورز وبوهانج ستيلرز إلى جانب ناجويا جرامبوس الياباني.

وجاء تأهل أولسان عقب فوزه بركلات الجزاء الترجيحية على كاوازاكي فرونتال الياباني، وفاز ناجويا جرامبوس على دايجو الكوري 4/‏‏2.

وتغلب جيونبوك موتورز على باثوم يونايتد التايلاندي، بركلات الجزاء الترجيحية، وفاز بوهانج ستيلرز على سيريزو أوساكا الياباني 1/‏‏ صفر.

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