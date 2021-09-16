«نصف ماراثون المدينة» ينطلق في دبي 15 أكتوبر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ينطلق سباق «ماي دبي نصف ماراثون المدينة» الذي تنظمه شركة «بروموسفن للتسويق الرياضي» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، يوم 15 أكتوبرالمقبل في منطقة مركز دبي المالي العالمي، موفراً للرياضيين من العدائين وعشاق اللياقة البدنية فرصة للمنافسة لمسافة 21 كيلومتراً، مع خيارين إضافيين يشملان مساراً كلاسيكياً لمسافة 5 كلم وآخر سريع لمسافة 10 كلم.

وقال بيان صحافي: «يتاح التسجيل أمام الراغبين في المشاركة من عمر 16 عاماً فما فوق عبر الموقع الالكتروني: www.promosevensports.com/‏‏race/‏‏mai-dubai-registration/‏‏ويستمر التسجيل حتى 10 أكتوبر المقبل، ويشترط أن يكون المشاركون قد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19».

وتبدأ منافسات السباق من أمام مبنى «البوابة» في مركز دبي المالي العالمي وتنتهي في المكان ذاته.

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