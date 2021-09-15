الشارقة يكشف طبيعة إصابة اللاعب خالد الظنحاني

المصدر: منصور السندي- الشارقة

أعلن الجهاز الطبي لفريق الشارقة على صفحة النادي الرسمية في " تويتر" أن الفحوصات التي أجريت للاعب الفريق خالد الظنحاني، بعد تعرضه للإصابة التي استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج خلال مباراة الفريق أمام الوحدة أمس ضمن دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم، أظهرت سلامة اللاعب من الإصابة وبينت أنه يعاني من الإجهاد ويحتاج إلى الراحة قبل استعادة جاهزيته.

وشارك خالد الظنحاني في المباراة ضمن التشكيلة الاساسية لفريق الشارقة، قبل أن يتعرض للإصابة في الشوط الثاني وتم نقله من الملعب بعربة الإسعاف إلى المستشفى وحل مكانه اللاعب علي الظنحاني

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