الزرعوني: الموسم الحالي لكرة قدم الصالات سيشهد أبطالاً جدداً

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أكد مدرب فريق مليحة لكرة قدم الصالات، بدر الزرعوني، أن الموسم الحالي سيشهد طفرة نوعية في المكاسب المتحققة، لتعدد البطولات أولاً، ولكونه سيشهد بطولات في مختلف الأعمار والفئات، وقال إن كرة الصالات تطورت كثيراً، والموسم الحالي سيشهد أبطالاً جدداً من فِرَق لم يسبق لها الفوز ببطولات سابقة، متمنياً أن يكون فريقه مليحة في الواجهة.

وعبّر الزرعوني عن سعادته للبداية الجيدة للفريق، ووصف المردود الفني لجميع الفرق بأنه كان مميزاً، مثنياً على الدعم والرعاية التي توليها اللجنة التنفيذية للصالات، برئاسة عبدالملك جاني.

وقال الزرعوني لـ«الإمارات اليوم»: «الموسم الكروي الجديد مرشح ليظهر بشكل قوي جداً، ولا يمكن التعرف إلى هوية الفرق التي ستتنافس على البطولة مبكراً، بعد التطور الكبير الذي حظيت به فِرَق الصالات، خصوصاً ان الفِرَق استفادت كثيراً من ضمّ اللاعبين المقيمين، الذين عززوا الأداء بإيجابيات فنية وذهنية وتنافسية».

وتابع: «زيادة عدد البطولات وتطوير منافسات الرديف والشباب، شجعا على النهوض باللعبة».

وعن مليحة قال الزرعوني: «كنا على بُعد خطوة واحدة من خوض نهائي كأس الإمارات، لولا تلقي مرمانا هدفاً قاتلاً في الأشواط الإضافية، وسنعوّض في الدوري وبقية البطولات».

وكان الموسم الحالي لمسابقات كرة الصالات قد انطلق بكأس السوبر، التي فاز بها فريق الظفرة، بينما فاز بكأس الإمارات فريق النصر، وفاز بكأس النخبة فريق اتحاد كلباء.

معظم الفِرَق استفادت كثيراً من ضمّ اللاعبين المقيمين.

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