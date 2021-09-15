منصور بن محمد: حريصون على تعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة الدولية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

التقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، بحضور مطر الطاير، نائب رئيس المجلس، ديفيد لابرتيان، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وتم خلال اللقاء - الذي حضره أمين عام المجلس، سعيد حارب، ورئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، أسامة الشعفار، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وأمينة لانايا، المدير العام للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية - بحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للارتقاء بمكانة دولة الإمارات عموماً، ودبي على خارطة الأحداث الدولية الكبرى، التي تقام ضمن أجندة الاتحاد بمشاركة أبرز فرق وأهم نجوم هذه الرياضة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أنهم في مجلس دبي «حريصون على تعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة الدولية عموماً، والدراجات الهوائية على وجه الخصوص»، وشدد على أن «الرياضة بصورة عامة في دبي، بما فيها رياضة الدراجات الهوائية، تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يقدم القدوة لجميع أفراد المجتمع، من خلال حرص سموه على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وكذلك توجيهات سموه بتوفير المسارات الحديثة والآمنة في جميع مناطق الدولة، للتشجيع على ممارسة هذه الرياضة التي تحظى كذلك بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مع حرصه على ممارستها وتحفيز المجتمع على جعلها من بين الأنشطة اليومية لما لها من فوائد عديدة».

وتمت مناقشة آفاق توثيق التعاون المستقبلي بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، لاسيما في مجال تنظيم الفعاليات الدولية بدبي، في ضوء توجهات دبي كمدينة صديقة للدراجات الهوائية، وما تملكه من بنية تحتية قوية لهذه الرياضة.

مضامير ومسارات آمنة

وشهد اللقاء استعراض البنية التحتية المتميزة لرياضة الدراجات الهوائية في دبي، التي تضم 36 مضماراً ومساراً للدراجات الهوائية، يتجاوز إجمالي أطوالها 460 كيلومتراً حالياً، لترتفع إلى أكثر من 750 كيلومتراً بحلول عام 2026، وتتوزع بين مضامير جبلية في منطقة حتّا، ومسارات وسط المجمعات السكنية وفي الحدائق العامة، ضمن مختلف مناطق الإمارة، ليتمكن هواة الدراجات الهوائية من ممارسة رياضتهم المفضلة في أي مكان برفقة عائلاتهم والأصدقاء، وكذلك خوض المنافسات المتنوعة على مدار العام التي يحرص مجلس دبي على تنظيمها أو دعمها، بما يؤكد مكانة دبي كمدينة صديقة للدراجات الهوائية بامتياز.

واستعرض المجتمعون خارطة مضامير ومسارات الدراجات الهوائية في دبي، التي شيدت وفق أفضل وأحدث المعايير العالمية، وتقام عليها البطولات الدولية التي يجري تنظيمها في دبي، تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ومن أهمها: طواف الإمارات العالمي، وجراند فوندو، وهيرو دبي للدراجات الجبلية، وكأس العالم للدراجات الجبلية في المدينة، وطواف دبي النسائي، وكذلك البطولات المجتمعية والمحلية.

بدوره عبّر ديفيد لابرتيان عن بالغ تقديره للقيادة الرشيدة في دبي لما تحيط به رياضة الدراجات الهوائية من رعاية واهتمام كبيرين، وأثر ذلك الواضح في زيادة عدد ممارسيها، وكذلك زيادة المسارات والمضامير المخصصة لهذه الرياضة، وعدد المنافسات بداية من طواف دبي الدولي، ومن ثم طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، ومختلف السباقات والمسابقات التي تتنوع بين الفعاليات المجتمعية والبطولات الدولية في الإمارات، تزامناً مع الارتفاع الكبير لأعداد الممارسين، حيث يبلغ عدد السباقات التي تقام في دبي سنوياً أكثر من 30 بطولة رياضية محلية للدراجات، مصممة لتمكين مختلف فئات المجتمع من المشاركة.

• اللقاء استعرض فرص تعزيز التعاون مع الاتحاد، في ضوء جاهزية دبي التامة لاستضافة الفعاليات الكبرى.

• دبي طوّرت بنية تحتية قوية، تضم 36 مضماراً ومساراً للدراجات الهوائية، تمتد لأكثر من 460 كيلومتراً، في المناطق الحضرية والجبلية والصحراوية.

• خمس بطولات دولية و30 بطولة محلية لسباقات الدراجات الهوائية على أجندة دبي الرياضية سنوياً.

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