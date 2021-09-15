متفرقات.. «الجاليات» يواجه «البطائح» في كأس الاتحاد للسلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يسعى فريق الجاليات «بول أبوف آوول» إلى تحقيق فوزه الأول في «كأس الاتحاد المفتوحة»، أولى مسابقات موسم السلة، وذلك حين يواجه فريق البطائح، والأمر نفسه بالنسبة لـ«أكاديمية جام» في مواجهة الوصل، ضمن ربع النهائي. وتمثل المباراتان الفرصة الأخيرة للجاليات و«أكاديمية جام»، للحفاظ على آمالها بلقب تاريخي أول في مسابقات اتحاد اللعبة.

وتطمح الفرق الأربعة، إلى حجز مقعدها في نصف النهائي، واللحاق بالنصر والشارقة، اللذين ضمنا، الأسبوع الماضي، ووفق نظام البطولة بالتأهل التلقائي، إلى المربع الذهبي.

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