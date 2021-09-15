مدرب خورفكان يعد الجمهور بالفوز على النصر

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

وعد مدرب خورفكان البرازيلي كايو زيناردي جمهور فريقه بأن يقدم «النسور» كل ما يملكون من إمكانات فنية وبدنية للفوز على النصر في المباراة التي ستقام غداً، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال كايو في مؤتمر صحافي أمس: «سندخل المباراة ونحن بحاجة للنقاط الثلاث لتحسين موقعنا في الجدول، وندرك أن المباراة صعبة ككل المباريات، ولدينا الرغبة والتركيز للفوز».

وأضاف: «عملت لسنوات كثيرة في النصر، وهذا يصب في مصلحتنا لتحقيق طموحنا».

يذكر أن رصيد النصر يبلغ ثلاث نقاط في المركز الثامن، بينما رصيد خورفكان نقطتان في المركز العاشر.

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