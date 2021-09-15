الحمادي: لا نريد معاقبة الرفاعي.. الهدف من التصعيد هو عدم تكرار ما حدث

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أكد عضو شركة خورفكان لكرة القدم المتحدث الإعلامي الرسمي، مبارك مسعود الحمادي، أن رفع الشكوى المتعلقة باللاعب، عبدالله الرفاعي، إلى لجنة أوضاع انتقالات اللاعبين لا تهدف إلى تصعيد القضية، ولا لمعاقبة اللاعب لمخالفته للوائح الرياضية المعتمدة.

وكان اللاعب الرفاعي قد امتنع عن المشاركة مع فريقه الحالي خورفكان، في المباراة التي جمعت الفريق أمام الوحدة في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، بداعي أنه معار من الفريق المنافس، ما دعا شركة خورفكان إلى إيقافه ورفع شكوى للجنة انتقال اللاعبين.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «تتابع شركة خورفكان، مع اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، الشكوى المرفوعة بخصوص اللاعب عبدالله الرفاعي، وفقاً للإجراءات الرسمية، وهدفنا من ذلك عدم تكرارها في المستقبل، والحد من هذه التصرفات التي تضر الرياضة الإماراتية، ولكي لا يتعرض نادي خورفكان للضرر الفني والإداري مستقبلاً».

وتابع الحمادي: «نؤكد أنه لم يكن هناك أي اتفاق مع نادي الوحدة بخصوص عدم مشاركة اللاعب الرفاعي، في المباريات التي تجمع الوحدة مع خورفكان، كونه معاراً من الوحدة، وأي اتفاق بين المؤسسات الرياضية يجب أن يتم وفقاً للعقود الرسمية، وأتمنى التوقف عن عدم السماح للاعبين المعارين بمواجهة فرقهم مستقبلاً، تماشياً مع نظم الاحتراف في العالم».

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