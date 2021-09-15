نادي الإمارات يعقد اجتماعاً تنسيقياً لألعاب القوى

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

عقد نادي الإمارات أول اجتماع خاص بألعاب القوى للتجهيز والاستعداد للموسم الجديد، وتم مناقشة الاستعدادات الفنية والإدارية للموسم الجديد، ومختلف البطولات التي يجري التحضير للمشاركة فيها، ومدى استعداد اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، وتطوير فرق الناشئين.

حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة مشرف الألعاب الفردية والجماعية، جمال القرصي، بحضور عضوي مجلس الإدارة منصور إبراهيم وسعيد مصبح، والمدرب هادي محمد كريم، وسكرتير الألعاب الفردية والجماعية مازن سوقار، ولاعبات ألعاب القوى. وأكد جمال القرصي، في تصريح صحافي، أن النادي ينظر بعين الرضا إلى ما حققه فريق ألعاب القوى من نتائج ومشاركات سابقة، عكست النهج المتميز للتطور الرياضي في نادي الإمارات.

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