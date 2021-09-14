الشارقة يواجه الوحدة بنفس تشكيلة مباراة الوصل.. وشوط أول سلبي

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يخوض فريق الشارقة مباراته التي تجري حاليا أمام الوحدة في استاد نادي الشارقة ضمن دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا للأندية، بنفس تشكيلة مباراته السابقة أمام الوصل ضمن الجولة الثالثة لدوري المحترفين" أدنوك " التي حول الفريق فيها خسارته بهدفين نظيفين إلى فوز كبير بثلاثة أهداف مقابل هدف. ولم يرتق الشوط الأول للمستوى المطلوب، حيث انتهى سلبيا، مع تأثر اللاعبين بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

ودفع مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري بالمهاجم الكونغولي بن مالانغو أساسيا منذ البداية، بعد أن كان بطل ليلة الفوز على الوصل، حين سجل هدفي الفوز من ثلاثية الشارقة.

وضمت تشكيلة الشارقة الحارس عادل الحوسني وفي الدفاع شاهين عبد الرحمن وعبد الله غانم وخالد الظنحاني والحسن صالح وفي الوسط شوكوروف وخالد باوزير وماجد راشد وبيرنارد دوراتي وكايو لوكاس وفي الهجوم مالانغو. في المقابل ضمت تشكيلة الوحدة الحارس محمد حسن الشامسي، وفي الدفاع جوس انخيل وفارس جمعة ومحمد برغش ومحمود خميس وفي الوسط أحمد راشد وخميس إسماعيل ولي ميونغ و خليل إبراهيم وعمر خربين وجواو بيدرو. ويفقد في هذه المباراة لاعبه المخضرم إسماعيل مطر الذي ظل يقدم مستويات فنية عالية خلال المباريات السابقة لفريقه.

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