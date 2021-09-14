منتخب الإمارات للدراجات يبدأ مشواره في طواف صلالة العماني اليوم

المصدر: محمد أبوإسماعيل – الشارقة

يبدأ منتخب الإمارات الوطني للدراجات الهوائية اليوم مشاركته في طواف صلالة الذي يستمر حتى يوم 17 سبتمبر الجاري بمشاركة مميزة تضم عدد من الفرق والمنتخبات الوطنية بجانب منتخب الإمارات الوطني الذي يخوض المنافسات بهدف صقل قدرات دراجيه وتأهيلهم للمشاركات الدولية الرسمية المقبلة.

يبدأ المنتخب مشواره بالسباق التمهيدي الذي يقام لمسافة 6 كيلومترات، يعقبه سباق اليوم الثاني الذي سيقام لمسافة 106 كم، ثم سباق اليوم الثالث لمسافة 101 كم، ويختتم يوم 17 الجاري بالسباق الختامي الذي سيقام لمسافة 109كم.

وأكد الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي، لـ "الإمارات اليوم"، أن المنتخب يشارك في الحدث بفريق يضم 7 دراجين على مستوى عالي من الكفاءة والتميز هم: سيف الكعبي، جابر المنصوري، أحمد المنصوري، محمد المنصوري، سعيد سويدان، محمد الصباغ، وخالد معيوف، ويرافقه جهاز فني وإداري يضم حمد الطنيجي مديرا إداريا، وعبدالله سويدان مديرا فنيا، وجمال زرواطي فني دراجات.

وأكد الدوخي أن لجنة المنتخبات باتحاد الإمارات للدراجات برئاسة منصور بوعصيبه رئيس الاتحاد، تعول الكثير من الآمال على مشاركة المنتخب الوطني في طواف صلالة، كونه يعتبر تجربة واحتكاك جيد لعناصر المنتخب وقياس حجم قدراتهم واستعداداتهم قبل خوض غمار المرحلة المقبلة وما تتضمنه من مشاركات دولية رسمية.

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