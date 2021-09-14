شباب الأهلي يجدّد عقدَي عيد خميس ورائد رضا

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، عن تجديد عقد اللاعب الشاب عيد خميس لخمس سنوات، لينتهي عقده في 2027.

وأوضحت أنها جددت أيضاً عقد حارس المرمى الشاب رائد رضا لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لينتهي عقده مع الفريق في 2025.

ويُعد عيد خميس (22 عاماً) من أبرز اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم في آخر ثلاثة مواسم إلى الفريق الأول، إذ شارك للمرة الأولى مع «فرسان دبي» بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في موسم 2019-2020، ولعب 11 مباراة في الدوري، كما شارك في ثماني مباريات موسم 2020-2021، ولعب الموسم الحالي مباراتين في الدوري، في المقابل يُعد رائد رضا (22 عاماً) من حراس المرمى المميزين في فريق الشباب.

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