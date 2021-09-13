العنبري يكشف عن تكافؤ فرص الفوز بين الشارقة والوحدة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب فريق الشارقة عبد العزيز العنبري جاهزية فريقه للقاء الوحدة غداً الثلاثاء (الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات) في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، معتبراً أن حظوظ الفريقين متساوية في هذه المباراة، مشيرا إلى أنه يعرف قيمة الوحدة كفريق قوى وأنه يحترمه، مشدداً على أن الشارقة لديه مجموعة جيدة من اللاعبين بإمكانهم صنع الفارق في صفوف الفريق.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الإثنين بمقر نادي الشارقة: "استعدادات الشارقة جيدة للمباراة و سعداء بوصول فريقين من الإمارات لهذه المرحلة بدوري أبطال آسيا وأتمنى أن يقدم الفريق مباراة جيدة وأن يكون اللاعبون في قمة تركيزهم".

ووصف العنبري اللاعبين الكنغولي بن مالانغو والبرازيلي بيرنار دوراتي وكل اللاعبين الذين انضموا إلى الشارقة أخيرا بإنهم إضافة للفريق.

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