اتحاد الكرة الإماراتي يحدد مصير نقاط مباراة الإمارات والظفرة.. وعقوبات صارمة ضد المخالفين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار سعيد الحوطي عبر تقنية الاتصال المرئي اعتبار فريق الإمارات خاسرا مباراته أمام الظفرة في دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة صفر-3 بسبب مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً، كما عاقبت أيضاً فريق مسافي واعتبرته خاسرا مباراته أمام البطائح بنتيجة صفر-3 في الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة لمشاركة للسبب نفسه.

وفي بقية القرارات الانضباطية، اتخذت اللجنة قرارات عدة أبرزها: اعتبار الظفرة خاسراً مباراته أمام فريق الإمارات بنتيجة صفر- 3 في دوري تحت 21 لعدم استكماله الحد الأدنى من اللاعبين في المباراة، وإيقاف حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر مباراة واحدة وتغريمه 40 ألف درهم بسبب تصريحاته اعتبرتها اللجنة مسيئة في حق قضاة الملاعب.

كما قررت اللجنة أيضا منع مدرب بني ياس دانيل إيسيلا من مرافقة فريقه لمباراة واحدة وتغريمه 40 الف درهم بسبب تصريحات اعتبرتها اللجنة مسيئة في حق الحكام، وقررت اعتبار نادي سيتي خاسرا مباراته أمام نادي التعاون بنتيجة 3-صفر في الدور التمهيدي لمسابقة كاس رئيس الدولة، لمشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً في المباراة.

و قررت لجنة الانضباط توجيه عقوبة لفت النظر لنادي البطائح لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في دوري الصالات وذلك لإدخال فحوصات لاعبيه وإداريييه بعد الساعة 12 من ظهر يوم المباراة، وتوجيه عقوبة لفت النظر إلى لنادي الشارقة لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في دوري الصالات للرديف وذلك لعدم إدخاله فحوصات بعض لاعبيه على النظام الالكتروني، وتوجيه عقوبة لفت النظر لنادي خورفكان لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات وذلك لإدخال فحوصات أحد لاعبيه بعد الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم المباراة وعدم إدخال فحوصات بعض لاعبيه وإداريي النادي.

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