منتخب سيدات الإمارات يفاوض المدربة البرازيلية تاتيلي سيلفيرا

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

كشفت صحيفة "جلوبو" البرازيلية أن مدربة فريق نادي سانتوس للسيدات، تاتيلي سيلفيرا تلقت عرضاً من اتحاد الإمارات لكرة القدم لقيادة منتخب السيادات لمدة عام واحد وتأتي الفكرة من أجل الاستعانة بخبراتها في تطوير كرة القدم النسائية في البلاد، وذلك نظراً للتجربة الكبيرة التي تمتلكها المدربة الوحيدة التي فازت ببطولة البرازيل كمدربة.

وعملت سيلفيرا لمدة ثلاث مواسم في الولايات المتحدة، وقادة منتخب البرازيل للسيدات تحت 17 عاماً، وقادت إنترناسيونال لموسمين، وتولت بعدها تدريب فريق فيروفياريا وفاز معه بلقب بطل البرازيل، قبل أن تبدأ مسيرتها مع نادي سانتوس الذي تقوده حالياً وتحتل معه المركز الثاني برصيد 10 نقاط من أصل 4 جولات.

على جانب أخر، يخوض منتخب للسيدات تجربته الودية الأولى مساء غد أمام نظيره السيشلي ضمن تجمعه الداخلي استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات المقررة في الهند 2022، فيما سيتجدد اللقاء بين الطرفين يوم السبت القادم.

وتقام التصفيات في الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر المقبل، إذ يلعب المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات ميانمار وغوام ولبنان، وكان منتخب السيدات خاض تجربتين وديتين أمام نظيره المنتخب المالديفي خلال تجمعه الأخير الذي أقيم في الفترة من 18 إلى 25 أغسطس الماضي، وفاز في الودية الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف، وفي الثانية بهدفين لهدف.

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