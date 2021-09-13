طاقم تحكيم إماراتي يدير لقاء أولسان الكوري وكاواساكي الياباني في "أبطال آسيا"

المصدر: منصور السندي-دبي

عينت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم المونديالي محمد عبد الله حسن لإدارة مباراة نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي أمام نادي كاواساكي فرونتالي الياباني المقررة غدا الثلاثاء في ملعب أولسان في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا للأندية 2021.

ويضم طاقم التحكيم كلا من الحكمين المساعدين الدوليين محمد أحمد يوسف وحسن المهري وعمر آل علي حكما رابعا.

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