فوز الوصل والبطائح في ختام تمهيدي كأس السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

حقق فريقا السلة في ناديي الوصل والبطائح انتصارهما الأول في «كأس الاتحاد»، أولى مسابقات الموسم الجديد، عقب فوز الأول على ضيفه فريق الجاليات «بول أبوف أوول» «86-76»، وتخطي البطائح حاجز الـ100 نقطة بفوزه على ضيفه «أكاديمية جام» «102-71»، في مباراتين أقيمتا لحساب ختام الدور التمهيدي للبطولة. وبختام التمهيدي، انتزع الوصل وصافة فرق مجموعته الأولى برصيد ثلاث نقاط، خلف النصر المتصدر برصيد أربع نقاط، والذي انهى مبارياته في التمهيدي مساء الثلاثاء الماضي، فيما بقي فريق الجاليات «بول أبوف آوول» في المركز الثالث والأخير برصيد نقطتين، فيما أنهى البطائح مشواره بالتمهيدي في وصافة المجموعة الثانية، خلف الشارقة المتصدر برصيد أربع نقاط، وجاء فريق «أكاديمية جام» ثالثاً برصيد نقطتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news