اليابان تطلق أول دوري للسيدات المحترفات

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

رغم القيود الصحية المفروضة في البلاد جراء تفشي جائحة «كوفيد-19»، والتي تفرض حظراً على الجماهير في الملاعب، أطلقت اليابان، أمس، أول دوري للسيدات المحترفات بكرة القدم في جو متفائل، وسط تطلعات إلى جعل اللاعبات «بطلات» يلهمن الجيل الجديد. وكان مستوى اليابان في كرة السيدات متراجعاً بعد عقد من فوزها بكأس العالم للسيدات في عام 2011، لكن منظمي «دوري تمكين المرأة» (دبليو إي) الذي يتألف من 11 فريقاً، يعتقدون بأنه يمكن أن يوفر منصة لازدهار المواهب، والاستفادة من الحماسة المتزايدة تجاه اللعبة.

وقالت رئيسة الدوري كيكوكو أوكاجيما قبل مواجهة بين فريقي طوكيو فيردي بيليزا مع أوراوا ريدز ليديز، إن «دوري دبليو إي، هو المرحلة التي يصبح فيها الجميع بطلاً».

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