الشارقة يتعاقد مع الغيني كامارا لـ 3 مواسم

المصدر: منصور السندي -الشارقة

أعلن نادي الشارقة. اليوم الأحد عن تعاقده مع المهاجم الغيني عثمان كامارا بعقد يمتد ل 3 مواسم.

وقال النادي على صفحته الرسمية عبر "توتير": "نرحب بانضمام المهاجم الغيني عثمان كامارا (20 عاما) إلى قلعة الملوك قادما من النادي الرياضي الصفاقي التونسي بعقد يمتد لثلاثة مواسم ".

وتأتي خطوة التعاقد مع المهاجم كامارا في إطار خطة نادي الشارقة لتعزيز صفوف الفريق الذي يواجه استحقاقات صعبة محليا وخارجيا.

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