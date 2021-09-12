المنتخب الأولمبي يترقب قرعة كأس غرب آسيا اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تُسحب في العاصمة الأردنية عمان، اليوم، قرعة بطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات تحت 23 عاماً، ويشارك في البطولة 11 منتخباً، هي: الإمارات والسعودية وفلسطين، والأردن ولبنان وسورية، والبحرين وعمان واليمن، والعراق والكويت، وتقام منافسات البطولة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، من الرابع إلى 12 أكتوبر المقبل. وحسب نظام البطولة ستُوزع المنتخبات المشاركة إلى ثلاث مجموعات، بحيث تضم مجموعتين أربعة منتخبات، بينما في المقابل تضم المجموعة الأخرى ثلاثة منتخبات، وسيتم اعتماد القرعة الموجهة.

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