المصدر: الامارات اليوم

إعارة

طلب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين من نادٍ منافس دفع مبلغ مالي كبير، مقابل الموافقة على إعارة لاعبه الصاعد إلى هذا النادي، علماً بأن هذا اللاعب ظل يجلس على دكة البدلاء لفترات طويلة.

إعلام

طلب مدرب لفريق يلعب في كرة الصالات من الصحافي منحه مهلة زمنية أياماً، قبل إجراء مقابلة إعلامية مع لاعب من الفريق الذي يقدم مباريات قوية، رغبةً منه في عدم التعرض للضغط قبل مباراة مؤثرة مقبلة.

لاعب

قرر لاعب إنهاء مشواره مع كرة القدم، بعد فترة كبيرة قضاها في أحد أندية القمة والمنتخبات الوطنية، بسبب عدم وجود فرصة للعب في الأندية.

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