ثنائية تراوري والعامري تمنح الجزيرة النصر على "العميد"

المصدر: أحمد طارق- دبي

استعاد الجزيرة انتصاراته بتغلبه على النصر بهدفين مقابل هدف بتوقيع المالي عمر تراوري وزايد العامري، وذلك على استاد محمد بن زايد في أبوظبي بختام مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى سبع نقاط بينما توقف رصيد "العميد" عند ثلاث نقاط. وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية للنصر في أول 30 دقيقة من اللقاء ولكن من دون خطورة على مرمى علي خصيف، بينما تحرك لاعبو الجزيرة في آخر 15 دقيقة من الشوط، وكاد علي مبخوت أن يحرز الهدف الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس عبدالله التميمي (30)، بينما أهدر البرازيلي جواو فيكتور فرصة محققة عندما تلقى كرة عرضية من المالي عمر تراوري وقابلها فيكتور بتسديدة مرت بجوار القائم (34).

وواصل الجزيرة أفضليته في الشوط الثاني ونشط جواو فيكتور في قيادة هجمات الفريق من الناحية اليسرى ومرر كرة جميلة إلى علي مبخوت الذي سدد الكرة في يد الحارس (56).

وفي الدقيقة 62 أحرز المالي عمر تراوري الهدف الأول للجزيرة بعدما تلقى تمريرة رائعة من الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، لينفرد تراوري بالمرمى ويسدد الكرة بمهارة في شباك الحارس عبدالله التميمي، بينما أضاف زايد العامري الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من صناعة المالي عبدالله ديابي قبل أن يحرز سيباستيان تيغالي الهدف الأول للنصر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.







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