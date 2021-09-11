محمد عبيد: كأس السوبر لليد خير دافع للشارقة لمواصلة التألق في الموسم الجديد

المصدر: جوني جبور ■ دبي

قال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، محمد عبيد الحصان، إن الفوز بكأس السوبر لكرة اليد أول من أمس على حساب الجزيرة يمثل خير دافع ومحفز للاعبين والجهاز الفني لمواصلة التألق في الموسم الجديد. وكان الشارقة فاز على الجزيرة «26-22»، وأحرز اللقب الرابع على التوالي في المسابقة.

وأكد محمد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «اللقب يحمل لاعبي الفريق والجهازين الإداري والفني مسؤولية مواصلة حصد الإنجازات، خصوصاً أنه منح خزائن النادي البطولة 33 تاريخياً في إنجازٍ غير مسبوق على صعيد أندية الدولة».

وأوضح: أداء الجزيرة في السوبر خصوصاً في الشوط الثاني وقدرته على معادلة النتيجة في أكثر من مناسبة، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، ويمثل ناقوس خطر للاعبينا، بأن الدفاع عن بقية ألقاب الموسم، وإضافة مزيد من الإنجازات لن يكون بالمهمة السهلة، ويتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهد والتركيز في التدريبات والمباريات المقبلة.

وأضاف: «المستوى الذي بدا عليه الجزيرة يعكس جدية الأندية في مراحل إعدادها نحو المنافسة في ألقاب الموسم الجديد، خصوصاً أن المستويات التنافسية ستكون قوية للغاية، وأن هناك أندية أخرى بالفعل بحجم العين وشباب الأهلي دعمت صفوفها أخيراً بصفقات نوعية في ظل طموحات مشروعة لها ولجميع الأندية للمنافسة بقوة في ألقاب الموسم، خصوصاً بطولة الدوري التي ندافع فيها عن اللقب الذي حققناه في المواسم الخمسة الماضية».

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