كلباء يطلب الفوز الأول أمام عجمان.. ويراهن على مالابا

المصدر: محمد فاضل ■ كلباء

يستضيف اتحاد كلباء عند التاسعة مساء اليوم ضيفه عجمان ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، ويبلغ رصيد كلباء نقطة واحدة بعد جولتين، في مقابل ثلاث نقاط لعجمان. وتعد المباراة بمثابة ديربي مهم يجمع فريقين يطمحان الى تواجد مبكر في المنطقة الآمنة، فضلاً عن الابتعاد عن المنافسة على المراكز الاخيرة. ويبحث كلباء عن الفوز الأول وعن أول أهدافه في البطولة، ويراهن على التوغولي مالابا هداف الفريق من أجل عودة شهيته التهديفية، ومنح نقاط الفوز للفريق، خصوصاً بعد أن سجل هدفين في لقاء ودي، أخيراً، على النصر خلال توقف الدوري.

ويعاني كلباء غياب البيروفي كارتاجينا المتواجد مع منتخب بلاده في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وايضاً احتمال عدم مشاركة المجري فارغا العائد من مهمة مماثلة مع منتخب المجر. في المقابل، تعد المباراة مهمة للغاية لعجمان الراغب في الفوز والوصول إلى النقطة السادسة، ويمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين. وكان الفريقان التقيا في ثماني مباريات فاز عجمان في أربع، منها ثلاث على أرض كلباء، بينما فاز الأخير في الموسم الماضي على عجمان ذهاباً وإياباً.

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