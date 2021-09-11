فيصل خليل يسجل هدفاً تاريخياً في تمهيدي الكأس

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

سجل لاعب المنتخب الوطني الأسبق فيصل خليل أول أهدافه في الموسم الحالي لأندية الدرجة الأولى «الهواة»، ليتمكن فريقه الحمرية من الفوز على الوافد الجديد فريق غلف إف سي بنتيجة 2-1، ضمن الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة. وسجل للحمرية، البرازيلي جيلمار سيلفا، ولفريق غلف ويسلي باتريك. ويمكن وصف هدف فيصل خليل بالتاريخي في سجله الشخصي ورصيد الحمرية، خصوصاً أن عمر فيصل خليل يقارب الـ39 سنة.

وفي مباراة ثانية، فاز دبا الفجيرة على ضيفه الجزيرة الحمراء بسبعة أهداف نظيفة، وفاز الذيد على مضيفه الفجيرة بهدف نظيف.

وتختتم الجولة غداً بإقامة أربع مباريات يلعب فيها دبا الحصن مع الرمس والتعاون مع «ستي»، وحتا مع مصفوت والبطائح مع مسافي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news