بعد 12 سنة.. رونالدو يظهر مرة ثانية بقميص مانشستر يونايتد اليوم

المصدر: مانشستر ■ أ.ف.ب

يبدأ المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو حقبته الثانية مع فريقه مانشستر يونايتد اليوم (الساعة 18:00 بتوقيت الإمارات)، عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يسعى أرسنال الى الابتعاد عن المركز الأخير خلال استضافته لشريكه نوريتش سيتي، فيما يرصد توتنهام المتصدّر فوزه الرابع توالياً في ضيافة جاره كريستال بالاس. صنع رونالدو اسمه كنجم عالمي في ست سنوات مملوءة بالألقاب مع مانشستر يونايتد في الفترة بين 2003 و2009 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية عالمية آنذاك وبعدها إلى يوفنتوس.

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