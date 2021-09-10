نتائج الجولة الثانية من دوري كرة الصالات الإماراتي

المصدر: محمد فاضل - دبي

تغلب فريق النصر لكرة الصالات على نظيره دبا الحصن 4-2، الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دوري كرة قدم الصالات، وسجل أهداف «العميد» طاهر حسن وجلال الصيادي والبرازيليين هنريك ولوكاس، بينما أحرز هدفي لدبا الحصن خلفان محمد والبرازيلي جوستافو.

وفي بقية النتائج، فاز مليحة على الحمرية 6-1، إذ سجل للفائز محمد عبدالله «سوبر هاتريك» والبرازيلي انتونيو، وبدر ابراهيم، وأحرز للحمرية خليفة محمد، كما تغلب الظفرة على الشارقة 4-3، وسجل للفائز حمدان عبدالله والبرازيلي اندري فينيكيوس ومواطنه ميجويل كينجي ومحمد عبدالله، وللشارقة البرازيليين بابلو سيلفا «هدفين»، وجابريل بورديغيني.

وبموجب هذه النتائج يتصدر الظفرة ترتيب الدوري برصيد ست نقاط، يليه النصر بأربع نقاط.

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