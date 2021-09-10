شوماخر كان ينوي زيارة دبي قبل الحادث المأساوي

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت كورينا، زوجة السائق الألماني أسطورة الفورمولا 1، مايكل شوماخر، عن أن دبي كادت تنقذ شوماخر من الحادث المأساوي الذي تعرض له في 2013 وجعله يدخل في غيبوبة لمدة ستة أشهر. وقالت كورينا في فيلم وثائقي على منصة "نيتفلكس" إن شوماخر كان يرغب في زيارة دبي والقفز بالمظلات قبل الرحلة التي تعرض فهيا للإصابة، وأوضحت أنه قال لها: "الثلج ليس مثالياً، يمكننا السفر إلى دبي، والقفز بالمظلات هناك".

وأضافت: "لست وحدي من يفتقد مايكل كل يوم، لكن الأطفال والأسرة ووالده، وكل من حوله، وهو ما يزال موجوداً هنا، وإن كان مختلفاً، لكنه باق، ويظهر لي مدى قوته كل يوم". يذكر أن شوماخر تعرض لحادث مأساوي خلال رحلة التزلج، بعدما اصطدم بحجر أثناء تزلجه مع ابنه ميك، وعانى لاحقاً من إصابة في الدماغ أجبرته على الدخول في غيبوبة طبية لمدة ستة أشهر حتى يونيو 2014، ومنذ ذلك الحين، وهو يتلقى رعاية خاصة في منزله السويسري بالقرب من بحيرة جنيف، وتمت حماية خصوصيته وحراسة تفاصيل صحته عن كثب من قبل عائلته، قبل أن تقرر كورينا الانفتاح على العالم، والكشف عن كيفية تلقى مايكل للعلاج، واعتناء العائلة به.

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