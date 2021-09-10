هداف «دوري اليد» معاشو يدافع عن ألوان النصر

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أكد هداف دوري اليد في الموسم الماضي، الجزائري عبدالجليل معاشو (28 عاماً)، الانتقال رسمياً إلى صفوف النصر ضمن فئة المقيم، والدفاع عن ألوان «العميد» في الموسم الجديد، بعقد لموسم واحد قابل للتجديد، من دون الإفصاح عن قيمة التعاقد.

وقال معاشو لـ«الإمارات اليوم»: «خيارات عدة طرحت أمامي منذ رحيلي، الصيف الماضي، عن دبا الحصن، إلا أن تفضيلي للنصر جاء لإيماني بالمشروع الطموح للعميد».

وأوضح: «تضمنت مسيرتي في المراحل السنية، اللعب لأندية النصر والشارقة والوصل وآخرها دبا الحصن، كما سبق لي الاحتراف في دوريات أوروبية، ما منحني النضج الكافي لإعادة ترتيب أوراقي مع نهاية الموسم الماضي، للبحث عن تحدٍّ جديد، ليقع الخيار على النصر». وأضاف: «سبق لي التتويج بلقب هداف الدوري الإماراتي، ولمرات عدة على صعيد فرق الرجال، أبرزها مع الوصل موسم 2018-2019 برصيد 220 هدفاً، وآخرها بشعار دبا الحصن في الموسم الماضي، برصيد 186 هدفاً، وأتطلع لوضع خبراتي في خدمة النصر، وأن أكون جزءاً من المشروع الطموح في بناء فريق يزخر بمعدلات عمرية صغيرة، ويمكن له في المستقبل القريب رفد المنتخبات الوطنية بالدماء الشابة». وعن التعاقد بصفة «المقيم» وليس «المحترفين»، قال: «رغم الفوارق في قيمة التعاقدات المالية، إلا أنني أفضّل دائماً الوجود في فئة اللاعب المقيم، لرغبتي في تمثيل منتخب الإمارات، وردّ الجميل إلى الدولة التي ترعرعت فيها منذ صغري، وقدمت لي الكثير».

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