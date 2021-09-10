أحمد بن صقر القاسمي يحثّ لاعبي فريق الإمارات على مضاعفة الجهد في الموسم الجديد

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

حثّ الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس نادي الإمارات، اللاعبين والجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي، على مضاعفة الجهد خلال الموسم الجديد، للظهور بأفضل صورة في دوري أدنوك للمحترفين، ولإسعاد الجماهير. جاء ذلك خلال زيارته مقر النادي، مساء أول من أمس، حيث كان في استقباله يوسف البطران، رئيس مجلس إدارة النادي، ووليد عبدالكريم، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، والأعضاء خلف سالم بن عنبر، وسعيد مصبح، وثاني سالم الشحي، وعبدالله الطويل، ويوسف البلوشي، وعارفة الفلاحي، وخليل الطويل، وجمال القرصي، ومنصور إبراهيم، وناصر النقبي. وحرص الشيخ أحمد بن صقر القاسمي على الالتقاء بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الإداري والفني، مشيراً إلى متابعته للفريق خلال المرحلة الماضية من بداية الإعداد، وشدد على أهمية المرحلة الجديدة وضرورة التحضير الجيد للمشاركة المشرفة في دوري أدنوك للمحترفين. وقال: سأكون متواصلاً مع إدارة الفريق خلال الفترة المقبلة، حتى ينجح في تقديم كل ما عنده، مطالباً اللاعبين بالحرص على أداء التدريبات بكل جدية، حتى ينعكس ذلك على مردوده في بطولات الموسم الجديد.

من جانبه، أشاد البطران بزيارة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، التي ستنعكس إيجاباً على مسيرة الفريق خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الزيارة سيكون لها أثر إيجابي يصب في مصلحة النادي، من أجل دفع مسيرة الفريق الأول إلى الأمام لتحقيق آفاق النجاح.

وقام الشيخ أحمد بن صقر القاسمي خلال الزيارة بجولة ميدانية، شملت مرافق النادي المختلفة، واطلع على التجديدات التي طرأت على مختلف المرافق، وأشاد بما شاهده من تحديث وتجديد، وتقدم بالشكر إلى إدارة النادي على الجهود الكبيرة منذ تشكيل المجلس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news