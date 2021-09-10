الإمارات والظفرة.. مهمّة الفوز الأول

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

يستضيف فريق الإمارات، اليوم، نظيره الظفرة عند الساعة 18:45 مساءً في استاد نادي الإمارات في انطلاقة الجولة الثالثة من الدوري، وكلا الفريقين يبحث عن تحقيق الفوز الأول، بعدما تعرّضا للخسارة في الجولتين الماضيتين، ما يعني أن المباراة متكافئة، ويتوقع أن تكون قوية بين الفريقين. وكان الإمارات قد خسر أمام شباب الأهلي بهدف نظيف، ثم خسر من العين بهدفين دون مقابل، لكنه ظهر بشكل مغاير تماماً عن مشاركاته السابقة في الدوري، خصوصاً في المباراة الأولى أمام شباب الأهلي التي كان فيها قريباً من تحقيق نقطة التعادل.

أما الظفرة، فقد خسر أمام الجزيرة في المباراة الأولى بهدفين، ثم أمام الشارقة بهدف دون مقابل، ما يعني تكافؤ الفرص اليوم في المباراة مع أفضلية لفريق الإمارات صاحب الأرض والجمهور.

من جهته، أكد مدرب فريق الإمارات، المغربي طارق السكتيوي، أنه «يبحث عن الفوز في المباراة لترجمة المستوى الذي ظهر به في أول مباراتين، مشيراً إلى أن فترة التوقف ساعدت الفريق كثيراً في التجهيز للمباريات القادمة، وزيادة الإعداد البدني والجاهزية للمباريات».

وقال في المؤتمر الصحافي إنه «يعلم جيداً قوة فريق الظفرة، ولن تكون النتائج السابقة مقياساً للحكم على الفريق الذي يملك خبرة كبيرة في البطولة».

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