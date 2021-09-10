الشارقة يُتوّج بطلاً لـ«سوبر اليد» للمرة الرابعة على التوالي

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تُوّج، أمس، فريق الشارقة بطلاً لكأس السوبر لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي، بفوزه على الجزيرة بفارق أربعة أهداف وبنتيجة 26-22، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي النصر في دبي.

وواصل الشارقة إحكام قبضته على «السوبر» بعد نسخ 2017 و2018 و2019، خصوصاً أن البطولة لم تلعب العام الماضي جراء جائحة «كورونا».

وضرب الشارقة بلقب «السوبر الإماراتي» موعداً في 25 الجاري، للمنافسة على لقب النسخة الرابعة من «السوبر الإماراتي - البحريني»، الذي يجمعه مع بطل «السوبر البحريني».

وعقب انتهاء المباراة، توّج الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، ورئيس اتحاد كرة اليد، نبيل عاشور، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي سالم المدفع، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والناديين، لاعبي الجزيرة بالميداليات الفضية، ولاعبي الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس النسخة الخامسة.

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