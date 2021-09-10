مهدي علي: تمنيت استمرار الدوليين مع شباب الأهلي فترة طويلة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أكّد مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، أنه كان يتمنى استمرار اللاعبين الدوليين مع «فرسان دبي» فترة طويلة، لافتاً إلى أن الفريق افتقد عدداً كبيراً من اللاعبين خلال فترة الإعداد وخلال فترة التوقف الماضية لخوض المنتخب تصفيات كأس العالم 2022.

وقال في مؤتمر صحافي للحديث عن مباراة العروبة غداً في دوري أدنوك للمحترفين: «المباراة لن تكون سهلة، خصوصاً أن العروبة يسعى لتعويض خسارته في أول جولتين، بينما المسؤولية تقع على الجهاز الفني واللاعبين للظهور بشكل جيد خلال المباراة». وأشار إلى أن اللاعبين الدوليين سيكونون جاهزين للمشاركة في المباراة، مبيناً أن الأمر الجيد هو أن المنتخب الوطني خاض المباراة الأولى داخل الدولة، بينما المباراة الثانية لم تكن ساعات السفر طويلة إلى الأردن.

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