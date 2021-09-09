نادي رأس الخيمة ينسحب من دوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قرر مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الانسحاب من منافسات دوري الدرجة الأولى، وذلك على خلفية عدم حصول النادي على الدعم المالي المطلوب من اتحاد الكرة، بحسب ما صرح به رئيس مجلس إدارة النادي، الدكتور عبدالرحيم شاهين لقناة الشارقة الرياضية اليوم. وأشار شاهين إلى أن اتحاد الكرة قرر التوقف عن تقديم الدعم المخصص لأندية الهواة في الموسم الحالي، والذي يناهز 200 ألف درهم، وهو ما جعل النادي غير قادر على تحمل الأعباء المالية المرتبطة بمشاركة النادي في مسابقات الهواة للموسم الحالي.

وفي جانب آخر، أعلن اتحاد الكرة حذف مباراة فريق رأس الخيمة والعروبة، والتي كان مقررا لها غدا في الدور التمهيدي لبطولة كأس رئيس الدولة من جدول المباريات بسبب انسحاب النادي.

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