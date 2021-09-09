نصيف: 90 % من لاعبي المنتخب العراقي لايستحقون البقاء ….نحتاج ثورة للتغيير

المصدر: متابعة محمد فاضل - دبي

قادت الخسارة القاسية والغير متوقعة للمنتخب العراقي امام ايران بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم المقبل الى ردود فعل قاسية من الرياضيين القدامى وجمهور اسود الرافدين وذلك تعبيرا عن استيائهم للخسارة القاسية التي قادت لتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

حيث قال حارس مرمى منتخب العراق في الثمانينات فتاح نصيف في تغريدة نشرها حساب " عراق سبورت" في تويتر بأن ‏90 % من لاعبي المنتخب لا يستحقون البقاء، مشددا على ان المنتخب يحتاج الى ثورة للتغيير ( بحسب وصفه ).

ويعتبر الحارس فتاح نصيف احد افضل حراس المرمى العراقيين بعد رعد حمودي وسمير شاكر وعماد هاشم واحمد جاسم واخرين.

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