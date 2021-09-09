متفرقات.. فريق أبوظبي إلى إيطاليا للدفاع عن لقبه في مونديال «الفورمولا1»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تغادر، اليوم، بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة من أجل المشاركة في افتتاحية وأولى جولات بطولة العالم لزوارق «الفورمولا1»، التي ستقام في مدينة سان نازارو الإيطالية، وتنطلق البطولة يومَي السبت والأحد المقبلين.

ويترأس البعثة مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، ومشاركة المتسابقين ثاني القمزي وشون تورنتي، بالإضافة إلى الراديو مان، جمعة القبيسي وناصر الظاهري، ويقود الأبطال المدرب الأسطورة، جيدو كابليني، صاحب أشهر سجل إنجازات في منافسات زوارق «الفورمولا1».

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