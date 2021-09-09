متفرقات.. «مبارزة الفجيرة» تظفر بـ 15 ميدالية في البطولة العربية

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

أحرز فريق المبارزة بنادي الفجيرة للفنون القتالية 15 ميدالية ملونة خلال مشاركته في بطولة الأندية العربية للمبارزة، التي اختتمت بصالة نادي الثقة للمعاقين في الشارقة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للنادي، العميد أحمد الزيودي، في تصريحات صحافية: «سعداء لهذا الإنجاز الذي يكشف عن صحة النهج التدريبي الذي يسير عليه الفريق، ويعد خطوة مهمة لتحقيق المزيد من النجاحات المقبلة، ونثمّن الجهود التي بذلها اللاعبون والمدربون والإداريون والجهاز الطبي».

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