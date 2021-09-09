أبوظبي تستضيف مهرجان الألعاب المائية بمشاركة أكثر من 1000 رياضي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم مهرجان عالمي للألعاب المائية، بمشاركة أكثر من 1000 رياضي يمثلون أكثر من 180 جنسية، احتفاءً بانطلاق العد التنازلي و100 يوم على موعد انطلاق بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)، التي ستقام في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس من 16 إلى 21 ديسمبر 2021.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي في بيان صحافي: «تتضمن أجندة المهرجان فعاليات رياضية جديدة تقام على هامش بطولة العالم للسباحة، وهي: التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، بطولة العالم للغطس للفرق، سباق التتابع في المياه المفتوحة (4×1500متر)، نهائيات ماراثون كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم».

وستشهد «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس استضافة فعاليات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)، التي تقام للمرة الأولى في أبوظبي من 16 إلى 21 ديسمبر المقبل، بمشاركة عالمية مميزة تضم نخبة من أفضل السباحين الموهوبين في المسافات القصيرة، من جميع أنحاء العالم، للمنافسة وحصد لقب الأفضل لعام 2021 في العاصمة أبوظبي.

من جانبه، قال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «نثمّن دعم قيادتنا الرشيدة، وحرصها على تطوير وتعزيز التقدم في مسيرة القطاع الرياضي، الذي يثمر عن الكثير من النجاحات المهمة، وفي مقدمتها استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، وتأثيرها المباشر في المجتمع وتنمية ثقافية رياضية، ويسهم في دعم الموارد الاقتصادية والترويجية للإمارة».

وأضاف: «مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية يؤكد حرص أبوظبي على احتضان نخبة رياضيي العالم، وريادتها في صناعة الرياضة العالمية، دعماً لثقافة رياضية راسخة في المجتمع، والعمل على تعزيز نمط حياة صحي يحافظ على المكتسبات ويعزز الإنجازات، بما يتناسب مع مكانة العاصمة المرموقة عالمياً».

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