الشارقة والنصر يحجزان مقعدهما في نصف نهائي كأس السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

حجز فريقا السلة في ناديي الشارقة والبطائح، بطاقتي التأهل المباشر إلى الدور نصف النهائي، في مسابقة «كأس الاتحاد المفتوحة» لمرحلة الرجال، عقب نجاحهما أمس، في تحقيق انتصارهما الثاني على التوالي، بفوز «الملك» على ضيفه البطائح بنتيجة «84-81»، وعودة «العميد» من صالة جاره الوصل بانتصارٍ مستحق جاء بفارق 10 نقاط وبنتيجة «89-79».

ونال الشارقة أفضلية الربعين الأول والثاني ولرابع بواقع «35-21 و25-20 و16-13»، فيما اكتفى البطائح بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث «27-8».

وفي سيناريو مشابه، عرف النصر كيفية الفوز على جاره الوصل، بنيل الأفضلية بنتائج الربع الأول والثالث والرابع بنتيجة «24-20 و24-14 و26-23»، فيما لم يشفع للوصل نيله الأفضلية في الفترة الثانية «22-15».

وابتعد النصر والشارقة في صدارة مجموعتيهما الأولى والثانية، برصيد أربعة نقاط لكل منهما، مؤكدين أحقيتهما ووفق نظام البطولة، في انتزاع بطاقتي التأهل المباشر إلى الدور نصف النهائي.

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