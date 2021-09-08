كأس السوبر الإماراتي لكرة اليد يغري الشارقة والجزيرة

المصدر: جوني جبور - دبي

يحل فريقا اليد في ناديي الشارقة والجزيرة، عند السابعة من مساء الخميس، ضيفين على صالة النصر، في لقاء يطمح إليه الفريقين إلى انتزاع أولى بطولات الموسم الجديد، والفوز بـ «كأس السوبر الإماراتي» الذي يمنح صاحبه تمثيل الدولة في النسخة الرابعة من «السوبر الإماراتي البحريني» المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري، ويجمع بطلي مسابقة «السوبر» في كلا البلدين.

وحجز الشارقة والجزيرة مقعديهما إلى «كأس السوبر الإماراتي 2021» بانتزاع «الملك» لقب بطولة الدوري العام للموسم الماضي، قبل أن تمنح لوائح لجنة المسابقات «فخر أبوظبي» التأهل عن مركزه الثاني في مسابقة «كأس رئيس الدولة خصوصاً أن الشارقة هو ذاته البطل المتوج.

ويطمح الشارقة بطل»السوبر الإماراتي البحريني«في نسخته الأخيرة، إلى تسجيل حضوره الرابع على التوالي في البطولة، بعد أن نجح في التتويج بألقاب»السوبر الإماراتي«أعوام 2017 و2018 و2019، فيما يطلب الجزيرة، استعادة الكأس الغائبة عن خزائن النادي، منذ فوزه بلقب السوبر في نسخته الأولى 2016.

ويعول المدير الفني للشارقة، المدرب المصري هاني الفخراني، على التعاقدات الجديدة في صفوف»الملك" يتقدمها المحترف التونسي مصباح الصانعي، والدولي الجزائري زهير نعيم ضمن فئة اللاعب المقيم، ومن خلفهم كوكبة من العناصر الوطنية التي تمثل نواة المنتخب الوطني الأول

وعلى الطرف الأخر، يستند مدرب الجزيرة، التونسي وليد بن عمر، على خبرات الدولي الفرنسي ليو رنادو، والكرواتي فليب جوريسيك، بجانب العديد من العناصر المواطنة التي تجمع بين الدماء الشابة ولاعبي الخبرة.

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