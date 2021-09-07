النصر والشارقة يطلبان بطاقة التأهل المباشر لـ «كأس السلة» اليوم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يطلب فريقا السلة في ناديي النصر والشارقة، تسجيل انتصارهما الثاني على التوالي، وضمان التأهل المباشر عن مجموعتيهما الأولى والثانية، إلى الدور نصف النهائي لـ«كأس الاتحاد المفتوحة»، حين يحل «العميد» في السابعة والربع من مساء اليوم، ضيفاً على جاره الوصل، ويستضيف «الملك» في السابعة والنصف البطائح، في مواجهتين تقامان لحساب الجولة قبل الختامية في الدور التمهيدي للبطولة.

ويطمح النصر والشارقة، إلى انتزاع فوزٍ يضمن لهما الحفاظ على الصدارة، بعد أن نجحا مساء الجمعة الماضي، في اعتلاء الصدارة، باستهلال النصر مشواره في المجموعة الأولى بالفوز على فريق الجاليات «بول آبوف أوول» «90-58»، وفوز الشارقة على «أكاديمية جام» «88-66».

وعلى الطرف الآخر، يطمح الوصل والبطائح، إلى استهلال مشوارهما بالبطولة، بالصورة المثلى، بعد أن خضعا للراحة في الجولة الافتتاحية.

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