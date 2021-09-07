الوحدة يتغلب على بينونة استعداداً لخورفكان

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تغلب الوحدة على فريق بينونة بنتيجة 3-1 في لقاء ودي جمعهما، في إطار تحضيرات «العنابي» لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين. ومن المقرر أن يلعب أصحاب السعادة، الجمعة المقبل، ضد فريق خورفكان، على أرض الأخير، في افتتاح المرحلة الثالثة من بطولة الدوري. وجاءت أهداف الوحدة الثلاثة عن طريق المحترفين لي ميونغ، وخوسيه أنخيل، وجواو بيدرو. وعمد مدرب الوحدة، الهولندي تين كات، على إشراك التشكيلة الأساسية في الحصة الأولى من المباراة، مع منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يظهروا في المباراتين السابقتين في الدوري، من خلال إشراكهم في الشوط الثاني.

وأبدى تين كات ارتياحه للمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في المواجهة، وجاهزيتهم من الناحتين البدنية والفنية لمواصلة بطولة الدوري، والاستحقاق الآسيوية المُنتظر ضد الشارقة، والمقررة 13 سبتمبر الجاري.

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