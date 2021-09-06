حبيب الفردان ينضم إلى اتحاد كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم على حسابها في "تويتر" عن التعاقد مع لاعب المنتخب الإماراتي السابق حبيب الفردان لتمثيل الفريق الاول في منافسات دوري أدنوك للمحترفين قادماً من نادي النصر بعقد حر في صفقة كبيرة لما يتمتع به الفردان من إمكانيات فنية.

وحضر مراسم توقيع العقد رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم علي حسين اللوغاني مرحبا باللاعب في صفوف النمور ومتمنيا له تحقيق الاضافة المرجوة.

وكشف عضو الشركة والمتحدث الاعلامي الرسمي عيسى موسى بن هويدن عن أن مدة عقد الفردان تمتد لموسمين، معربا عن سعادة أسرة كلباء بانضمام الفردان لصفوف النمور لما يمتلكه من خبرة دولية كبيرة خلال تمثيله للمنتخب الوطني.

يذكر ان اتحاد كلباء ثالث فريق يمثله الفردان اضافة الى شباب الاهلي والنصر.

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