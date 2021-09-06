«بعيد» بشعار «شادويل» بطلاً لسباق «بري مولان» الفرنسي

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تُوّج المهر «بعيد»، بشعار «شادويل» وإشراف المدرب وليام هاغاس، بطلاً لسباق «بري مولان» الذي أقيم، أمس، لمسافة الميل (1600 متر)، على مضمار لونغ شامب الفرنسي العريق، وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1» من عمر ثلاث سنوات.

وأكد المهر غير المهزوم «بعيد» جدارته على صعيد سباقات الميل، بإضافة الانتصار الخامس على التوالي في مسيرته، والأول له في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وعرف الفارس جيم كراولي كيفية الحفاظ على قدرات «بعيد» خلال المراحل الأولى للسباق، والبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة، قبل أن يطلق العنان للمهر البالغ من العمر ثلاث سنوات عند المنعطف الأخير، والاندفاع بقوة لتجاوز منافسيه، والقبض على الصدارة وقطع خط النهاية في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و39 ثانية و13 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق الطول وربع الطول عن أقرب ملاحقيه المهر «أوردر أوف استراليا» المملوك لـ«سميث وماغنور وتابور»، بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير أبدين أوبراين، الذي قاده الفارس ريان مور للمركز الثاني، وذهب المركز الثالث لـ«فيكتور لودروم» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب آندريه فابر، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا.

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