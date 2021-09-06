    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    المنتخب الأولمبي يهزم العراق برباعية

    المصدر:
    • دبي ■ الإمارات اليوم
    التاريخ:

    فاز المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم على منتخب العراق بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما، أول من أمس، على استاد نادي الفجيرة، ضمن معسكره الداخلي المقام في إمارة الفجيرة، استعداداً للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في أوزبكستان 2022.

    سجل أهداف المنتخب سعيد الكعبي، وماجد راشد، ومروان فهد وعبدالله النقبي.

    ويلتقي المنتخبان مجدداً، اليوم، على الملعب ذاته.

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